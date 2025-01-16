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Арнау Тенас пропустил два мяча, но «ПСЖ» смог выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Арнау Тенас пропустил два мяча, но «ПСЖ» смог выйти в 1/8 финала Кубка Франции
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались «Эспали Сен-Марсель» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.

Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Эспали Сен-Марсель
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Gjeci – 3'     1:1 Заир-Эмери – 37'     1:2 Дуэ – 67'     2:2 Fournel – 71'     2:3 Баркола – 88'     2:4 Рамуш – 90+2'    

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Эспали Сен-Марсель» Кевис Геци. На 37-й минуте Уоррен Заир-Эмери сравнял счёт. На 67-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Максанс Фурнель сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола вывел свою команду вперёд. На 90+2-й минуте Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт — 4:2.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который одолел в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.

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