Арнау Тенас пропустил два мяча, но «ПСЖ» смог выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались «Эспали Сен-Марсель» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Эспали Сен-Марсель» Кевис Геци. На 37-й минуте Уоррен Заир-Эмери сравнял счёт. На 67-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Максанс Фурнель сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола вывел свою команду вперёд. На 90+2-й минуте Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт — 4:2.
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который одолел в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.
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