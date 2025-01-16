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«Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:1, три мяча каталонцев не засчитали

«Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:1, три мяча каталонцев не засчитали
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Бетис». Команды играли на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. «Барселона» одержала победу со счётом 5:1.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3'     2:0 Кунде – 27'     3:0 Рафинья – 58'     4:0 Ф. Торрес – 67'     5:0 Ямаль – 75'     5:1 Роке Феррейра – 84'    

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Гави. На 27-й минуте Жюль Кунде удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте Рафинья довёл счёт до разгромного. На 66-й минуте Ферран Торрес забил четвёртый мяч хозяев. На 75-й минуте отличился Ламин Ямаль. На 84-й минуте Витор Роке отыграл один мяч.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.

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