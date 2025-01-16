«Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:1, три мяча каталонцев не засчитали

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Бетис». Команды играли на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. «Барселона» одержала победу со счётом 5:1.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Гави. На 27-й минуте Жюль Кунде удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте Рафинья довёл счёт до разгромного. На 66-й минуте Ферран Торрес забил четвёртый мяч хозяев. На 75-й минуте отличился Ламин Ямаль. На 84-й минуте Витор Роке отыграл один мяч.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.