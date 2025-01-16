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Эльче — Атлетико, результат матча 16 января 2025, счёт 0:4, 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетико» всухую разгромил «Эльче» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
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В ночь с 15 на 16 января завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Эльче» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинеса Валеро» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 8'     0:2 Сёрлот – 29'     0:3 Рикельме – 61'     0:4 Альварес – 75'    
Удаления: Фернандес – 50' / нет

На 9-й минуте счёт в матче открыл форвард Александр Сёрлот. Через 20 минут норвежский нападающий упрочил преимущество гостей, отличившись с пенальти. На 62-й минуте испанский вингер матрасников Родриго Рикельме забил третий мяч своей команды. Ассистировал ему англичанин Конор Галлахер. Точку в матче поставил аргентинский форвард Хулиан Альварес, отметившийся забитым мячом на 76-й минуте встречи.

Таким образом, команда Симеоне вышла в 1/4 финала турнира. Жеребьёвка следующей стадии Кубка Испании состоится 20 января.

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