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Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 15 января: Барселона разгромила Бетис, Атлетико, Хетафе и Леганес вышли в 1/4 финала

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 15 января
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Кубка Испании

Результаты матчей Кубка Испании 15 января:

  • «Понтеведра» — «Хетафе» — 0:1;
  • «Альмерия» — «Леганес» — 2:3;
  • «Барселона» — «Бетис» — 5:1;
  • «Эльче» — «Атлетико» — 0:4.

Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико», «Леганес», «Хетафе», а также «Валенсия», победившая во вчерашней встрече «Оуренсе» со счётом 2:0.

Сегодня, 16 января, состоятся три последних матча 1/8 финала Кубка Испании, в которых сыграют «Атлетик» с «Осасуной», «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано», а также мадридский «Реал» примет «Сельту».

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 21:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 3
Леганес
Леганес
0:1 Альтимира – 33'     1:1 Суарес – 38'     2:1 Лазаро – 52'     2:2 Де ла Фуэнте – 76'     2:3 Гарсия – 86'    
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 21:30 МСК
Понтеведра
Понтеведра
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Родригес – 2'    
Удаления: нет / Родригес – 41', Рико – 90+2'
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3'     2:0 Кунде – 27'     3:0 Рафинья – 58'     4:0 Ф. Торрес – 67'     5:0 Ямаль – 75'     5:1 Роке Феррейра – 84'    
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 8'     0:2 Сёрлот – 29'     0:3 Рикельме – 61'     0:4 Альварес – 75'    
Удаления: Фернандес – 50' / нет
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