Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 15 января

В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Испании 15 января:

«Понтеведра» — «Хетафе» — 0:1;

«Альмерия» — «Леганес» — 2:3;

«Барселона» — «Бетис» — 5:1;

«Эльче» — «Атлетико» — 0:4.

Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико», «Леганес», «Хетафе», а также «Валенсия», победившая во вчерашней встрече «Оуренсе» со счётом 2:0.

Сегодня, 16 января, состоятся три последних матча 1/8 финала Кубка Испании, в которых сыграют «Атлетик» с «Осасуной», «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано», а также мадридский «Реал» примет «Сельту».

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января.

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