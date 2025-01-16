Результаты матчей 1/8 финала Кубка Испании 15 января
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей Кубка Испании 15 января:
- «Понтеведра» — «Хетафе» — 0:1;
- «Альмерия» — «Леганес» — 2:3;
- «Барселона» — «Бетис» — 5:1;
- «Эльче» — «Атлетико» — 0:4.
Таким образом, на данный момент в 1/4 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико», «Леганес», «Хетафе», а также «Валенсия», победившая во вчерашней встрече «Оуренсе» со счётом 2:0.
Сегодня, 16 января, состоятся три последних матча 1/8 финала Кубка Испании, в которых сыграют «Атлетик» с «Осасуной», «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано», а также мадридский «Реал» примет «Сельту».
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании состоится 20 января.
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 21:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 3
Леганес
Леганес
0:1 Альтимира – 33' 1:1 Суарес – 38' 2:1 Лазаро – 52' 2:2 Де ла Фуэнте – 76' 2:3 Гарсия – 86'
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 21:30 МСК
Понтеведра
Понтеведра
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Родригес – 2'
Удаления: нет / Родригес – 41', Рико – 90+2'
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3' 2:0 Кунде – 27' 3:0 Рафинья – 58' 4:0 Ф. Торрес – 67' 5:0 Ямаль – 75' 5:1 Роке Феррейра – 84'
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 8' 0:2 Сёрлот – 29' 0:3 Рикельме – 61' 0:4 Альварес – 75'
Удаления: Фернандес – 50' / нет
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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