Результаты матчей чемпионата Италии 15 января
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15 января прошла встреча 19-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.
Чемпионат Италии, 19-й тур, результат матча 15 января
«Интер» — «Болонья» — 2:2.
Италия — Серия А . 19-й тур
15 января 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 15' 1:1 Думфрис – 19' 2:1 Мартинес – 45+1' 2:2 Хольм – 64'
На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 47 очков. На втором месте располагается «Интер», набрав 44 очка. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», заработав 43 очка. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», которые набрали 36 и 34 очка соответственно.
Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».
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