Результаты матчей чемпионата Италии 15 января

15 января прошла встреча 19-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Чемпионат Италии, 19-й тур, результат матча 15 января

«Интер» — «Болонья» — 2:2.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 47 очков. На втором месте располагается «Интер», набрав 44 очка. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», заработав 43 очка. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», которые набрали 36 и 34 очка соответственно.

Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».

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