Генич: это «Арсенал» такой хороший или «Тоттенхэм» совсем дно?!
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре 21-го тура английской Премьер-лиги, в которой встречались лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». «Канониры» одержали волевую победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25' 1:1 Соланке – 40' 2:1 Троссард – 44'
«Посмотрел первый тайм лондонского дерби. Давненько АПЛ не смотрел. Вопрос: это «Арсенал» такой хороший или «Тоттенхэм» совсем дно?! Игра в одни ворота», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, по итогам 21 тура «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда Артеты набрала 43 очка. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.
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