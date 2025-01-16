Результаты матчей английской Премьер-лиги 15 января
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В среду, 15 января, состоялось четыре матча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Англии 15 января:
- «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1.
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 3:0.
- «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2.
- «Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:1.
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 47 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 41 очко. В зоне вылета на данный момент идут «Вулверхэмптон» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25' 1:1 Соланке – 40' 2:1 Троссард – 44'
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Исак – 34' 2:0 Исак – 57' 3:0 Гордон – 74'
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 52' 0:2 Гехи – 78'
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 51'
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