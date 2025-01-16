Результаты матчей английской Премьер-лиги 15 января

В среду, 15 января, состоялось четыре матча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 15 января:

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 3:0.

«Лестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2.

«Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:1.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 47 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 41 очко. В зоне вылета на данный момент идут «Вулверхэмптон» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

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