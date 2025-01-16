Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» улучшил собственный клубный рекорд всех времён

«Атлетико» улучшил собственный клубный рекорд всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (4:0), улучшил собственный клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 8'     0:2 Сёрлот – 29'     0:3 Рикельме – 61'     0:4 Альварес – 75'    
Удаления: Фернандес – 50' / нет

Подопечные Диего Симеоне провели 15 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед подряд в чемпионате Испании, а также четыре выигрыша в Кубке Испании и три победы на общем этапе Лиги чемпионов. За этот период «матрасники» забили 39 мячей и пропустили всего восемь.

Ранее наибольшую продолжительность серии из 13 матчей «Атлетико» демонстрировал в период с августа по октябрь 2012 года, когда команду уже возглавлял аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико» с 44 очками после 19 матчей занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 20-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» 18 января.

Материалы по теме
«Атлетико» всухую разгромил «Эльче» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android