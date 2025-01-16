«Атлетико» улучшил собственный клубный рекорд всех времён

Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (4:0), улучшил собственный клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Подопечные Диего Симеоне провели 15 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед подряд в чемпионате Испании, а также четыре выигрыша в Кубке Испании и три победы на общем этапе Лиги чемпионов. За этот период «матрасники» забили 39 мячей и пропустили всего восемь.

Ранее наибольшую продолжительность серии из 13 матчей «Атлетико» демонстрировал в период с августа по октябрь 2012 года, когда команду уже возглавлял аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико» с 44 очками после 19 матчей занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 20-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» 18 января.

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