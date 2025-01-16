Результаты матчей 1/16 финала Кубка Франции 15 января

В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей Кубка Франции 15 января:
- «Бургуэн-Жалльё» — «Лион» — 2:2 (4:2 пен.).
- «Брест» — «Нант» — 2:1.
- «Таон» — «Страсбург» — 2:2 (3:5 пен.).
- «Стад Брьошен» — «Анси» — 1:1 (4:3 пен.).
- «Труа» — «Ренн» — 1:0.
- «Канн» — «Лорьян» — 2:1.
- «Тулуза» — «Лаваль» — 2:1.
- «Кевийи-Руан» — «Анже» — 2:3.
- «Эспали Сен-Марсель» — «ПСЖ» — 2:4.
Таким образом, на данный момент в 1/8 финала Кубка Франции вышли 15 участников из 16. Ими стали: «Бургуэн-Жалльё», «Брест», «Страсбург», «Стад Брьошен», «Труа», «Канн», «Тулуза», «Анже», «ПСЖ», «Лилль», «Див-Кабур», «Ницца», «Генгам», «Реймс» и «Ле-Ман». Кроме того, матч 1/16 финала между «Агено» и «Дюнкерком» был перенесён на неопределённое время.
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