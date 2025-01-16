Результаты матчей чемпионата Германии 15 января

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15 января прошли матчи 17-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Германии, 17-й тур. Результаты матчей 15 января

«Унион» — «Аугсбург» — 0:2

«Вердер» — «Хайденхайм» — 3:3

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 5:0

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» — 2:1

«Бохум» — «Санкт-Паули» — 1:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Бавария», которая записала в свой актив 42 очка. На втором месте находится «Байер», который набрал 38 очков. Замыкает лидирующую тройку «Айнтрахт», на счету которого 33 очка.

В топ-5 входят «Лейпциг» и «Штутгарт», которые набрали 30 и 29 очков соответственно.

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