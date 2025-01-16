Радимов прокомментировал расторжение «Спартаком» контракта с Таварешем

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Владислав Радимов высказался об уходе из «Спартака» защитника Томаша Тавареша. Отмечается, что клуб и игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

«Это первые шаги спортивного директора… Для футболиста это хорошо — он ещё молод и может получать игровую практику в другом клубе. Видно, что в «Спартаке» тренер на него не рассчитывает. И, насколько я знаю, «Спартак» ищет игрока на эту позицию. Здесь взаимовыгодное решение», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Португальский футболист Тавареш, присоединившийся к московскому клубу из «Бенфики» в январе 2023 года, за время своего пребывания в команде сыграл в 22 матчах во всех турнирах. За это время защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу. По информации с портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 1 млн.

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