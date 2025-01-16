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Стали известны подробности по будущему Маркуса Рашфорда

Стали известны подробности по будущему Маркуса Рашфорда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ещё не принял решение по будущему клубу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом», с которым ведёт переговоры агент англичанина на данный момент нет соглашения. Отмечается, что «Барселона» также находится в гонке за игроком, однако каталонцы не ведут активных переговоров из-за того, что не решили вопрос с будущим Ансу Фати.

Кроме того, за Рашфордом следят туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и несколько неназванных клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Милан» ждёт ответа от Рашфорда в ближайшее время, так как от выбора англичанина будет зависеть дальнейшие переговоры «россонери» с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером. Из-за правила о количестве лиц не из ЕС, «Милан» может позволить трансфер лишь одного из них.

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