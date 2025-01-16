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«Динамо» может подать в суд на Бителло, если он не вернётся в клуб – Globo

«Динамо» может подать в суд на Бителло, если он не вернётся в клуб – Globo
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«Динамо» готово подать в суд и оштрафовать полузащитника московского «Динамо» Бителло, который не прибыл на сборы бело-голубых, сообщает Globo.

Руководство «Динамо» обещает подать в суд на игрока, если он попытается принудительно разорвать контракт или потребовать его одностороннего расторжения. В этом случае, помимо возможного запрета на участие в матчах сроком до шести месяцев, в контракте полузащитника предусмотрен штраф, который может достигать $ 25 млн.

Также отмечается, что «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму, равную его месячной зарплате, за то, что он не явился на медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что интерес к Бителло проявляет «Ботафого».

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