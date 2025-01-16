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«Ботафого» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Вендела — Globo

«Ботафого» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Вендела — Globo
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Бразильский футбольный клуб «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, стоимость предложения пока не раскрывается. Сам Вендел считает перспективным возможность вернуться в чемпионат Бразилии. Отмечается, что хавбек намерен покинуть РПЛ, чтобы попасть в шорт-лист тренерского штаба национальной команды Бразилии и быть заигранным за сборную своей страны.

Ранее «Ботафого» уже пытался заключить сделку о трансфере Вендела в начале прошлого года, но не смог удовлетворить финансовый запрос со стороны «Зенита».

В руководстве «Ботафого» считают, что шансы на трансфер в этом году выше, чем в 2024-м. Однако переговоры с «Зенитом» идут непросто. Клубы не могут достигнуть соглашения по стоимости перехода.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Tranfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.

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