Радимов отреагировал на уход Бикфалви из «Урала» после восьми лет в клубе

Бывший футболист российский футболист Владислав Радимов высказался об уходе из «Урала» 36-летнего румынского атакующего хавбека Эрика Бикфалви.

«Запоминающийся игрок, харизматичный футболист. «Урал» навсегда останется для него. Не удивлюсь, если он вернётся в качестве тренера и спортивного директора. Когда он закончит карьеру, то, думаю, там всегда его будут ждать. Для «Урала» он сделал очень много… Было бы красиво, если бы ему сделали прощальный матч. Может, потом и организуют», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Бикфалви перешёл в екатеринбургский клуб в 2017 году из «Томи». За это время румынский футболист провёл 227 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 22 результативные передачи.

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