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«Реал» близок к соглашению с защитником «Баварии» Дэвисом — Marca

«Реал» близок к соглашению с защитником «Баварии» Дэвисом — Marca
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Мадридский «Реал» практически договорился с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом о летнем переходе в качестве свободного агента. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны устно договорились об условиях личного контракта. Отмечается, что канадский игрок в ближайшее время должен заключить сделку о трансфере летом.

Отметим, действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» заканчивается 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 24-летний канадец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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