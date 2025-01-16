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«Это не большая потеря для «Спартака». Семшов — об уходе Тавареша

«Это не большая потеря для «Спартака». Семшов — об уходе Тавареша
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход защитника московского «Спартака» Томаша Тавареша. Отметим, красно-белые в среду расторгли контракт с 23‑летним португальским футболистом по соглашению сторон.

«Это не большая потеря для «Спартака». А для игрока это только плюс. Он сможет получить стабильную игровую практику», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Тавареш пополнил состав московского клуба в январе 2023 года. Он провел за команду 22 матча и забил один мяч. На данный момент трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн.

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