«Это не большая потеря для «Спартака». Семшов — об уходе Тавареша

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход защитника московского «Спартака» Томаша Тавареша. Отметим, красно-белые в среду расторгли контракт с 23‑летним португальским футболистом по соглашению сторон.

«Это не большая потеря для «Спартака». А для игрока это только плюс. Он сможет получить стабильную игровую практику», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Тавареш пополнил состав московского клуба в январе 2023 года. Он провел за команду 22 матча и забил один мяч. На данный момент трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн.