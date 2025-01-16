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Сергей Ташуев рассказал, когда в состав «Ахмата» вернутся Бериша и Богосавац

Сергей Ташуев рассказал, когда в состав «Ахмата» вернутся Бериша и Богосавац
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился информацией о перспективах возвращения в строй травмированных игроков бело-зелёных — вингера Бернарда Бериши, полузащитника Евгения Харина и защитника Мирослава Богосаваца.

«Как здоровье Бериши, Богосаваца и Харина? Женя Харин тренируется сейчас с нами, с 17 января войдёт в общую группу. Богосавац и Бериша пока, к сожалению, работают индивидуально, но в феврале планируют присоединиться к нам на сборах, а там будем мониторить ситуацию, насколько они готовы дальше работать с командой. Надеюсь, что в течение марта они будут в обойме», — сказал Ташуев в эфире телеканала «Матч Премьер».

На счету 33-летнего левого вингера «Ахмата» Бернарда Бериши в текущем сезоне семь матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и один результативный пас. После 24 августа 2024 года футболист не выходил на поле из-за разрыва ахиллова сухожилия.

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