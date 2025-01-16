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«После Месси он лучший». Полузащитник «Барселоны» Гави — об игре Ламина Ямаля

«После Месси он лучший». Полузащитник «Барселоны» Гави — об игре Ламина Ямаля
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20-летний полузащитник «Барселоны» Гави после матча 1/8 финала Кубка Испании с «Бетисом» (5:1) ответил на вопрос, считает ли он 17-летнего вингера каталонской команды Ламина Ямаля лучшим игроком в мире.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3'     2:0 Кунде – 27'     3:0 Рафинья – 58'     4:0 Ф. Торрес – 67'     5:0 Ямаль – 75'     5:1 Роке Феррейра – 84'    

«Да, это так. После Лионеля Месси он лучший», — приводит слова Гави ESPN.

Напомним, в матче с «Бетисом» Гави забил первый гол на третьей минуте встречи. На счету Ямаля гол и результативная передача.

17-летний игрок пополнил состав каталонской команды в июле 2023 года. В текущем сезоне Ямаль принял участие в 24 матчах, где забил девять голов и сделал 13 передач. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.

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