«После Месси он лучший». Полузащитник «Барселоны» Гави — об игре Ламина Ямаля

20-летний полузащитник «Барселоны» Гави после матча 1/8 финала Кубка Испании с «Бетисом» (5:1) ответил на вопрос, считает ли он 17-летнего вингера каталонской команды Ламина Ямаля лучшим игроком в мире.

«Да, это так. После Лионеля Месси он лучший», — приводит слова Гави ESPN.

Напомним, в матче с «Бетисом» Гави забил первый гол на третьей минуте встречи. На счету Ямаля гол и результативная передача.

17-летний игрок пополнил состав каталонской команды в июле 2023 года. В текущем сезоне Ямаль принял участие в 24 матчах, где забил девять голов и сделал 13 передач. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.