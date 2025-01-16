«СКА-Хабаровск» выпустил официальное заявление по ситуации с ивуарийским нападающим

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» опубликовал официальное заявление по текущей ситуации с 24-летним форвардом из Кот-д'Ивуара Яо Жаном Шарлем Оливье.

«С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошёл углублённое медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор, который начинается сегодня (16 января) в турецкой Анталье.

При этом информация о его неявке на сбор «СКА-Хабаровск» появилась в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым» ещё до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. При этом сам игрок, возможно, не до конца понимает последствия своих действий в интересах выгодоприобретателей.

ФК «СКА-Хабаровск» неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало. Указанные в упомянутом посте телеграм-канала клубы ФНЛ действительно обращались в частном порядке по поводу Шарля, не выражая готовности нести расходы, но желая получить футболиста до окончания его контракта с нами. ФК «СКА-Хабаровск» не позволит никому использовать игроков для давления на нас с целью принять невыгодные для клуба условия.

В случае если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК «СКА-Хабаровск» будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы», — гласит текст заявления на официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровск».

24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье выступает за «СКА-Хабаровск» с сентября 2022 года, подписав контракт на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 13 матчей за клуб во всех турнирах и два забитых мяча.

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