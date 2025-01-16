Олег Иванов оценил осеннюю часть сезона РПЛ для казанского «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов дал оценку результатам казанцев в осенней части текущего сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«Хотелось бы быть повыше с учетом того, что мы дома недобрали очков. Я говорил в начале сезона, что успехом будет, если мы поднимемся хотя бы на одну позицию выше, чем в предыдущем. То есть на седьмое место. Вполне достижимая цель? Согласен. Задача в конце первой части сезона была не отпустить ближайшие команды», — приводит слова Иванова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам осенней части чемпионата России «Рубин» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 26 очков в 18 матчах. Столько же турнирных баллов у находящегося на седьмой строчке «Ростова», от ЦСКА казанцы отстают на пять очков, от занимающего пятое место «Локомотива» — на девять очков. Сезон-2023/2024 «Рубин» завершил на восьмом месте, набрав 42 очка в 30 матчах.

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