Аморим ответил на вопрос о будущем Гарначо в «Ман Юнайтед». Игроком интересуется «Наполи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о будущем аргентинского вингера «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«У него есть будущее в команде, это очевидно. У него есть талант. Он находит лучший способ играть на поле. Он прогрессирует во время тренировок. Он вышел в стартовом составе в последней игре. Посмотрим, что будет в матче с «Саутгемптоном»… Я думаю, он изменил своё представление о себе», — приводит слова Аморима ESPN.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский «Наполи» рассматривает Алехандро Гарначо в качестве потенциальной замены для Хвичи Кварацхелии.

В текущем сезоне Гарначо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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