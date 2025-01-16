Шалимов сравнил Ямаля с Месси и Винисиусом

Бывший российский футболист Игорь Шалимов высказался о 17-летнем испанском крайнем нападающем каталонской «Барселоны» Ламине Ямале и сравнил юного футболиста с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором и легендой каталонцев Лионелем Месси.

«Ямаль — важный игрок для атаки «Барселоны», и он вписывается в эту игру. Мы можем взять скоростных игроков других. Например, Винисиуса в этой «Барселоне» я не представляю. Ямаль — он и командный игрок, когда надо, он идёт в дриблинг. Если у него есть какие‑то моменты, то он не прощает…

До Месси ему далеко, и, может быть, он до его уровня не дотянет, но он знает, когда отдать, и идёт в дриблинг, когда нужно обострить», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 24 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, забив девять голов и отдав 13 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 180 млн.