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«Зенит» объявил о переходе бразильской полузащитницы Беатриз Гомес

«Зенит» объявил о переходе бразильской полузащитницы Беатриз Гомес
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21-летняя бразильская полузащитница Ана Беатриз Гомес Лопес стала футболисткой санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Выступала за бразильские клубы «Ферровиарио» (Сан-Паулу) и «Интернасьонал» (Порту-Алегри), а также «Чанчунь Дачжун» (Китай). Беатриз — игрок молодёжной сборной Бразилии. Имеет опыт выступлений за сборные U17 и U20. Вместе со сборной U20 стала победительницей чемпионата Южной Америки.

В «Зените» полузащитница будет играть под номером 7. Приветствуем Беатриз в Петербурге и желаем множества побед вместе с сине-бело-голубыми!» — написано в заявлении клуба.

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Команда набрала 68 очков за 24 матча Суперлиги в сезоне-2024 и заняла первое место в турнирной таблице.

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