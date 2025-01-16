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Гёкдениз Карадениз продлил контракт с «Рубином-2»

Гёкдениз Карадениз продлил контракт с «Рубином-2»
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Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером второй команды Гёкденизом Караденизом.

«Гёкдениз Карадениз с нами ещё на год! Новое соглашение с главным тренером «Рубина-2» рассчитано до конца 2025-го», — написано в заявлении клуба.

«Рубин-2» выступает в дивизионе «Б» Leon Второй лиги. В сезоне-2024 команда заняла третье место в турнирной таблице группы 4. Подопечные Гёкдениза Карадениза набрали 46 очков после 26 матчей. На первой строчке расположилось кировское «Динамо», которое по итогам сезона поднялось в группу «Серебро» дивизиона «А». Команда заработала 57 очков.

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