Энрике объяснил, почему отправил Сафонова разминаться в концовке матча Кубка Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думал о возможности выпустить российского голкипера Матвея Сафонова на поле в случае серии пенальти в матче 1/16 Кубка Франции с «Эспали Сен-Марсель» (4:2).

«Я отправил Сафонова разминаться, чтобы сохранить все возможности открытыми. Я не был уверен, что сделал бы это изменение, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в этом отношении. Но, повторюсь, я хотел оставить всё открытым, и мне повезло, что не дошло до пенальти», — приводит слова Энрике Le Parisien.

С первых минут в воротах «ПСЖ» играл испанский голкипер Арнау Тенас.