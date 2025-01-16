Энрике объяснил, почему отправил Сафонова разминаться в концовке матча Кубка Франции
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думал о возможности выпустить российского голкипера Матвея Сафонова на поле в случае серии пенальти в матче 1/16 Кубка Франции с «Эспали Сен-Марсель» (4:2).
Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Эспали Сен-Марсель
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Gjeci – 3' 1:1 Заир-Эмери – 37' 1:2 Дуэ – 67' 2:2 Fournel – 71' 2:3 Баркола – 88' 2:4 Рамуш – 90+2'
«Я отправил Сафонова разминаться, чтобы сохранить все возможности открытыми. Я не был уверен, что сделал бы это изменение, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в этом отношении. Но, повторюсь, я хотел оставить всё открытым, и мне повезло, что не дошло до пенальти», — приводит слова Энрике Le Parisien.
С первых минут в воротах «ПСЖ» играл испанский голкипер Арнау Тенас.
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