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Майсторович рассказал, с кем чаще всего общается в «Динамо» после изучения русского языка

Майсторович рассказал, с кем чаще всего общается в «Динамо» после изучения русского языка
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Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал, с кем чаще всего общается в команде после изучения русского языка.

— Ты выучил русский язык. С кем больше всего на нём разговариваешь в команде?
— Каждый день изучаю русский язык в раздевалке, больше всего разговариваю с Кудравцом и Кутицким, — сказал Милан Майсторович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.

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