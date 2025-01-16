Майсторович рассказал, с кем чаще всего общается в «Динамо» после изучения русского языка

Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал, с кем чаще всего общается в команде после изучения русского языка.

— Ты выучил русский язык. С кем больше всего на нём разговариваешь в команде?

— Каждый день изучаю русский язык в раздевалке, больше всего разговариваю с Кудравцом и Кутицким, — сказал Милан Майсторович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.