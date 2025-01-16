Ван Дейк — о последних результатах «Ливерпуля»: значит ли это, что у нас кризис?

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не согласился с утверждением, что мерсисайдцы переживают кризис. «Красные» в последних четырёх матчах во всех турнирах добыли лишь одну победу — над «Аккрингтоном» в Кубке Англии.

«О, так мы теперь в кризисе? Это лишь подтверждает, что Премьер-лига — очень сложный чемпионат, где вы должны играть с сильными соперниками. Каждая игра сложная, мы должны находить способ добыть победу в каждом отдельном случае.

Думаю, что если мы будем играть так, как во втором тайме (матча с «Ноттингемом». — Прим. «Чемпионата»), продолжим бороться, стараться, искать возможности, то я уверен, что мы будем забивать много, как в первой половине сезона», — приводит слова ван Дейка BBC.