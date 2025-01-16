«Акрон» опубликовал состав на зимние сборы

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Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях опубликовал список игроков, которые отправились на зимние сборы для подготовки ко второй части сезона.

Состав «Акрона»:

Вратари: Матвей Безрогов, Александр Васютин, Сергей Волков, Артём Григорьев, Дмитрий Нагаев.

Защитники: Вячеслав Бардыбахин, Марат Бокоев, Пауло Витор, Боян Димоски, Никита Криворучко, Дмитрий Пестряков, Константин Савичев, Алексей Соловьёв, Роберто Фернандес, Родриго Эсковаль.

Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Артур Галоян, Кирилл Данилин, Ифет Джаковац, Алекса Джурасович, Максим Кузьмин, Стефан Лончар, Владимир Москвичёв, Владимир Хубулов, Шерзод Эсанов.

Нападающие: Жилсон Беншимол, Сергей Грибов, Артём Дзюба, Арсений Дмитриев, Мавис Чибота.

«Новичок клуба Ифет Джаковац и Мавис Чибота присоединятся к команде в ближайшие дни. Никита Баранок начнёт предсезонную подготовку вместе с «Акроном-2», — написано в сообщении клуба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 18 матчей.