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«Мальдивы мне не понравились». Тимур Сулейманов заявил, что любит отпуск в Дагестане

«Мальдивы мне не понравились». Тимур Сулейманов заявил, что любит отпуск в Дагестане
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от зимнего отпуска. Он рассказал, что был на Мальдивах и в Дагестане. При этом Мальдивы ему не понравились — там чересчур пассивный отдых, что не нравится Сулейманову. Футболист заявил, что в следующем году его не стоит ждать на экзотическом курорте.

«Отпуск прекрасно провёл. Единственное, мне не понравились Мальдивы. Потому что там отдых слишком пассивный — это не по мне. Потом в Дагестан поехал, по горам походил, поднимался на них. Потом покатался на картинге, с дочкой побыл, свою маму увидел. Я так и хотел отпуск провести. Ждать ли меня следующей зимой на Мальдивах? Нет, не ждите!» — сказал Тимур Сулейманов на видео в телеграм-канале «Локомотива».

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