Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даку высказался о целях «Рубина» на весеннюю часть РПЛ

Даку высказался о целях «Рубина» на весеннюю часть РПЛ
Комментарии

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказал пожелания на вторую часть сезона-2024/2025.

«Я надеюсь, что вторую часть сезона мы проведём без травм. Хочется продолжать играть так же, как и первые полгода. Нужно постараться закончить чемпионат как можно выше», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Мирлинд Даку провёл 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Отец Мирлинда Даку ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android