Даку высказался о целях «Рубина» на весеннюю часть РПЛ

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказал пожелания на вторую часть сезона-2024/2025.

«Я надеюсь, что вторую часть сезона мы проведём без травм. Хочется продолжать играть так же, как и первые полгода. Нужно постараться закончить чемпионат как можно выше», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Мирлинд Даку провёл 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.