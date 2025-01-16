Литвинов согласился с утверждением Абаскаля о причастности испанца к успехам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что бывший главный тренер команды Гильермо Абаскаль имеет право говорить, что текущий состав формировал его тренерский штаб. Ранее испанец заявил, что нынешняя команда «Спартака» была подготовлена и создана им и его помощниками.

«Считаю, что каждый тренер, который тренировал нашу команду за последние два‑три года, может спокойно говорить, что приложил руку к успеху. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет. Абаскаль мог и имеет право говорить так. Понятно, что сборы мы прошли с другим тренером и связки наработали другие, но всё равно», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.