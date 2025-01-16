«Балтика» продлила контракт с нападающим Никишиным

Калининградская «Балтика» в социальных сетях объявила о продлении контракта с нападающим Кириллом Никишиным.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2028 года.

«Нападающий переехал в Калининград в июне прошлого года. За это время принял участие в 13 матчах. В свой актив записал три гола. Поздравляем Кирилла с верным выбором», — написано в сообщении клуба.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков за 21 матч. В первом матче после возобновления турнира «Балтика» сыграет с ярославским «Шинником» в начале марта.