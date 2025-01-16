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Царукян: мне нравится философия Гончаренко — играть смело и ничего не бояться

Царукян: мне нравится философия Гончаренко — играть смело и ничего не бояться
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Футболист «Пари НН» Валерий Царукян высказался о главном тренере нижегородской команды Викторе Гончаренко. 47-летний специалист возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года.

— Как восприняли смену тренера?
— Нормально. Гончаренко – хороший специалист. Мне нравится его философия – играть смело и ничего не бояться. Когда приходит новый тренер – ты играешь по-другому. Хочется проявить себя. Чуть сильнее начинаешь играть.

— Чем Гончаренко отличается от других тренеров?
— Тем, что просит играть смелее, не бояться ошибиться, — приводит слова Царукяна «Евро-Футбол.Ру».

Царукяну 23 года, за «Пари НН» он выступает с января 2024 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Царукяна с «Пари НН» рассчитан до лета 2027 года.

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