Царукян: мне нравится философия Гончаренко — играть смело и ничего не бояться

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян высказался о главном тренере нижегородской команды Викторе Гончаренко. 47-летний специалист возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года.

— Как восприняли смену тренера?

— Нормально. Гончаренко – хороший специалист. Мне нравится его философия – играть смело и ничего не бояться. Когда приходит новый тренер – ты играешь по-другому. Хочется проявить себя. Чуть сильнее начинаешь играть.

— Чем Гончаренко отличается от других тренеров?

— Тем, что просит играть смелее, не бояться ошибиться, — приводит слова Царукяна «Евро-Футбол.Ру».

Царукяну 23 года, за «Пари НН» он выступает с января 2024 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Царукяна с «Пари НН» рассчитан до лета 2027 года.