Силкин — о Бителло: в «Динамо» не должно быть футболистов, которые не хотят играть за клуб

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на скандальную ситуацию московского клуба с Бителло, который не явился на зимние сборы команды. В понедельник, 13 января, игроки «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медицинский осмотр. Главный врач бело-голубых Александр Родионов заявил, что Бителло присоединится к команде позже. По информации одного из источников, полузащитник не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого».

«У Бителло в контракте прописаны вещи, которые он должен выполнять. Он не явился на сборы, а на это должно реагировать руководство. В «Динамо» не должны быть футболисты, которые не хотят играть за клуб. Я бы уже отпустил Бителло. Пусть занимается своими делами, если не хочет играть. У «Динамо» много иностранцев, от них надо избавляться. Они все в состав не влезают», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.