Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в дерби с «Тоттенхэмом»

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в дерби с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25'     1:1 Соланке – 40'     2:1 Троссард – 44'    

«Я очень горжусь своей командой, думаю, мы выступили невероятно. Это был хороший тест после двух серьёзных выступлений и отсутствия вознаграждений в двух разных соревнованиях. В таких условиях нам предстояло сыграть самую важную игру в сезоне, и это проверка отношения. Вы знаете, из чего мы сделаны, насколько мы смелы, насколько сильно мы на самом деле заботимся о результате и как много мы можем сделать в плане того, что требуется в игре, чтобы быть лучше соперника. Считаю, что мы с первой минуты играли так, чтобы навредить им с мячом или без него. Думаю, мы полностью заслужили победу, сделали многих людей очень счастливыми», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android