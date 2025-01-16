Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в дерби с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Я очень горжусь своей командой, думаю, мы выступили невероятно. Это был хороший тест после двух серьёзных выступлений и отсутствия вознаграждений в двух разных соревнованиях. В таких условиях нам предстояло сыграть самую важную игру в сезоне, и это проверка отношения. Вы знаете, из чего мы сделаны, насколько мы смелы, насколько сильно мы на самом деле заботимся о результате и как много мы можем сделать в плане того, что требуется в игре, чтобы быть лучше соперника. Считаю, что мы с первой минуты играли так, чтобы навредить им с мячом или без него. Думаю, мы полностью заслужили победу, сделали многих людей очень счастливыми», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».