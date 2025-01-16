«Сокол» объявил о переходе сербского защитника

32-летний сербский защитник Владимир Ковачевич стал игроком саратовского «Сокола». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В «Сокол» перешёл Владимир Ковачевич. На протяжении последних сезонов защитник из Сербии выступал за «Динамо» из Махачкалы (45 матчей и два забитых мяча). За свою карьеру защищал цвета сербских клубов «Воеводина», «Спартак» (Суботица), «Младост», бельгийского «Кортрейка», молдавского «Шерифа», — написано в сообщении клуба.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).