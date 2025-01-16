Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»

Постекоглу оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался об игре команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Тоттенхэм» уступил со счётом 1:2. В составе «шпор» отличился Сон Хын Мин. За «Арсенал» забил Леандро Троссард, ещё один мяч нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отправил в свои ворота.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25'     1:1 Соланке – 40'     2:1 Троссард – 44'    

«Недостаточно хорошо, особенно в первом тайме. Были слишком пассивны, позволили «Арсеналу» взять игру под свой контроль. Действительно разочарованы тем, как мы, как с мячом, так и без него, позволяли им диктовать темп и дорого за это заплатили. Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Материалы по теме
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android