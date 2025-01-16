Постекоглу оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался об игре команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Тоттенхэм» уступил со счётом 1:2. В составе «шпор» отличился Сон Хын Мин. За «Арсенал» забил Леандро Троссард, ещё один мяч нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отправил в свои ворота.

«Недостаточно хорошо, особенно в первом тайме. Были слишком пассивны, позволили «Арсеналу» взять игру под свой контроль. Действительно разочарованы тем, как мы, как с мячом, так и без него, позволяли им диктовать темп и дорого за это заплатили. Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».