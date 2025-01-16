Постекоглу оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался об игре команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Тоттенхэм» уступил со счётом 1:2. В составе «шпор» отличился Сон Хын Мин. За «Арсенал» забил Леандро Троссард, ещё один мяч нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отправил в свои ворота.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25' 1:1 Соланке – 40' 2:1 Троссард – 44'
«Недостаточно хорошо, особенно в первом тайме. Были слишком пассивны, позволили «Арсеналу» взять игру под свой контроль. Действительно разочарованы тем, как мы, как с мячом, так и без него, позволяли им диктовать темп и дорого за это заплатили. Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».
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