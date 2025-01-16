Райс — о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» не повезло не забить 10 голов!

Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался по итогам матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Так, хавбек выразил разочарование, что «канониры» не забили больше голов в ворота «шпор».

«Нам не повезло, что мы не забили 10 голов сегодня вечером! Мы могли забить как минимум на пять или шесть голов больше, и это разочаровывает сильнее всего...» — приводит слова Райса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоялся накануне, 15 января. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Канониры» одержали волевую победу со счётом 2:1. «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 встречу. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.