Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райс — о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» не повезло не забить 10 голов!

Райс — о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» не повезло не забить 10 голов!
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался по итогам матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Так, хавбек выразил разочарование, что «канониры» не забили больше голов в ворота «шпор».

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25'     1:1 Соланке – 40'     2:1 Троссард – 44'    

«Нам не повезло, что мы не забили 10 голов сегодня вечером! Мы могли забить как минимум на пять или шесть голов больше, и это разочаровывает сильнее всего...» — приводит слова Райса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоялся накануне, 15 января. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Канониры» одержали волевую победу со счётом 2:1. «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 встречу. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.

Материалы по теме
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Чемпионская интрига в АПЛ жива! Но ключевой гол «Арсенала» в дерби — скандальный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android