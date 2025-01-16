Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вада: надеюсь, продолжим переговоры с «Рубином» о продлении контракта

Вада: надеюсь, продолжим переговоры с «Рубином» о продлении контракта
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада высказался о возможном продлении контракта с клубом. Срок соглашения игрока с «Рубином» рассчитан до конца текущего сезона.

«Разговоры о продлении контракта с «Рубином» были в начале сезона, в середине. Я хочу сказать, что мне очень нравится в «Рубине». Я очень счастлив! У меня замечательные отношения со всем коллективом: партнёрами, главным тренером и президентом.

В последнее время нам не удавалось поговорить о продлении, так как нужно было сконцентрироваться на концовке первой части сезона. Надеюсь, что мы продолжим переговоры в ближайшие месяцы. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Даку высказался о целях «Рубина» на весеннюю часть РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android