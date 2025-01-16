Вада: надеюсь, продолжим переговоры с «Рубином» о продлении контракта

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада высказался о возможном продлении контракта с клубом. Срок соглашения игрока с «Рубином» рассчитан до конца текущего сезона.

«Разговоры о продлении контракта с «Рубином» были в начале сезона, в середине. Я хочу сказать, что мне очень нравится в «Рубине». Я очень счастлив! У меня замечательные отношения со всем коллективом: партнёрами, главным тренером и президентом.

В последнее время нам не удавалось поговорить о продлении, так как нужно было сконцентрироваться на концовке первой части сезона. Надеюсь, что мы продолжим переговоры в ближайшие месяцы. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.