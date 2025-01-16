Карпукас — об отпуске в США: кажется, что встретишь Человека-паука и Кевина из «Один дома»

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, как провёл зимний отпуск. По словам игрока, он успел побывать во многих местах. В частности, Карпукас съездил в США. Наибольшее впечатление на него произвёл Нью-Йорк. Футболист признался, что в этом городе создаётся ощущение, будто ты снимаешься в каком-то фильме.

«Как провёл отпуск? Началось всё с Бахрейна – там был на концерте Эминема. Потом поехал в Америку — Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Гавайи. Каждый штат и город — абсолютно разные. Как путешественнику — всё очень понравилось. Но везде со своими минусами.

Куда посоветовал бы поехать? По моему маршруту всё хорошо продумано. В Нью-Йорке погулять, походить. Выходишь [на улицу], и везде эти красоты. Как в кино снимаешься! Ощущение, как будто сейчас должен где-нибудь Кевин из «Один дома» побежать, где-то — Человек-паук или Джон Уик. Как будто в фильме снимаемся», — сказал Карпукас в видео на YouTube-канале «Локомотива».