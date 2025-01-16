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Неймар ведёт переговоры с клубом МЛС — Footmercato

Неймар ведёт переговоры с клубом МЛС — Footmercato
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар ведёт переговоры с американским «Чикаго Файр». Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, «Чикаго Файр» планирует осуществить трансфер в январе. В настоящее время ведутся переговоры с игроком относительно двухлетнего контракта. Однако на данный момент ничего не решено.

32-летний Неймар не провёл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Срок его контракта с клубом рассчитан до завершения этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Неймара в € 15 млн.

«Чикаго Файр» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС в сезоне-2024.

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