Экс-игрок «Локомотива» Магкеев рассказал, что дал железнодорожникам Галактионов

Бывший футболист «Локомотива», а ныне игрок «Пари НН» Станислав Магкеев высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Российский специалист возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

— Что дал «Локомотиву» Михаил Галактионов?

— Он дал новый импульс команде, которая тогда была чуть-чуть растеряна. У команды многое получалось весной, везло, была хорошая серия. Поэтому всё удачно сложилось, — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» располагается на пятом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.