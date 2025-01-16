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«Это не так». Медведев — о предложении «Ботафого» «Зениту» по Венделу

«Это не так». Медведев — о предложении «Ботафого» «Зениту» по Венделу
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Вендела в «Ботафого». По словам Медведева, бразильский клуб не делал официальных предложений «Зениту».

— Бразильское издание Globo сообщает, что «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере Вендела, который намерен покинуть РПЛ. Действительно ли это так?
— Нет, не так, — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Отметим, что ранее «Ботафого» уже пытался заключить сделку о трансфере Вендела в начале прошлого года, но не смог удовлетворить финансовый запрос со стороны «Зенита». В текущем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.

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