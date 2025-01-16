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Постекоглу высказался о том, возможно ли изменить ход сезона для «Тоттенхэма»

Постекоглу высказался о том, возможно ли изменить ход сезона для «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хостпур» Ангелос Постекоглу оценил возможность изменить ход неудачного сезона.

«Нет выбора. Волшебного лекарства не существует. Необходимо встать завтра, усердно поработать и в воскресенье выйти на поле, подготовившись к битве, чтобы изменить нашу судьбу и наш сезон. Нет ничего волшебного, что могло бы это изменить. Для всего этого всегда есть причины, но реальность такова, что наши результаты и наша форма в лиге были далеко не достаточно хороши. Это должно измениться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 21 матч.

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