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Ван Дейк — о матче с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» должен был побеждать

Ван Дейк — о матче с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» должен был побеждать
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Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Вуд – 8'     1:1 Жота – 66'    

«Мы должны были побеждать, могли сделать это. Но реальность такова, что мы набрали одно очко в матче с непростым соперником. Мы создали много моментов и могли побеждать команду, которая пропускает не так много голов в этом сезоне. В последних четырёх матчах они вообще не пропускали, а это о многом говорит. Думаю, мы могли забить парочку голов», — приводит слова ван Дейка BBC.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» состоялся 14 января. Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1.

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