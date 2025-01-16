Ван Дейк — о матче с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» должен был побеждать

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы должны были побеждать, могли сделать это. Но реальность такова, что мы набрали одно очко в матче с непростым соперником. Мы создали много моментов и могли побеждать команду, которая пропускает не так много голов в этом сезоне. В последних четырёх матчах они вообще не пропускали, а это о многом говорит. Думаю, мы могли забить парочку голов», — приводит слова ван Дейка BBC.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» состоялся 14 января. Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1.