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Защитник «Динамо» Майсторович отреагировал на возможный уход Бителло из московского клуба

Защитник «Динамо» Майсторович отреагировал на возможный уход Бителло из московского клуба
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Футболист московского «Динамо» Милан Майсторович отреагировал на возможный уход полузащитника Бителло из московского клуба. По словам Майсторовича, он ничего не знает об этом. Ранее сообщалось, что интерес к Бителло проявляет «Ботафого».

«Возможный уход Бителло? Не знаю ничего об этом. Он – наша десятка. Розыгрыш стандартов, хороший пас и удар», — приводит слова Майсторовича «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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