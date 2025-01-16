Нападающий «Ботафого» отказал ЦСКА, он не хочет переезжать в Россию — источник

Нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс отказался от перехода в ПФК ЦСКА. Игрок поблагодарил клуб за интерес, но подчеркнул, что он не заинтересован в переезде в Россию, сообщает Goal.com.

Ранее в армейском клубе заявили, что не делали предложений по Мартинсу. При этом в бразильских СМИ была противоположная информация.

Мартинс выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. Ранее бразилец также играл за «Удинезе», «Уотфорд» и «Флуминенсе».

После 18 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».