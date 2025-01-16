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«Он останется». Полузащитник «Барселоны» Гави — о Рональде Араухо

«Он останется». Полузащитник «Барселоны» Гави — о Рональде Араухо
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави высказался о ситуации вокруг защитника сине-гранатовых Рональда Араухо. Ранее сообщалось, что футболист отказывается продлевать контракт с «Барселоной», интерес к Рональду проявлял туринский «Ювентус».

«Араухо хочет остаться в «Барселоне», и я уверен, что останется. Расслабьтесь! Я всегда доверяю тому, что говорит Рональд», — приводит слова Гави известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал результативную передачу. Согласно информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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