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«Динамо» Махачкала опубликовало расписание контрольных матчей на сборах

«Динамо» Махачкала опубликовало расписание контрольных матчей на сборах
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Определены соперники и даты матчей махачкалинского «Динамо» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Календарь контрольных матчей:

18 января. «Динамо» — «Раднички» (Сербия);
24 января. «Динамо» — «Славия» (Болгария);
29 января. «Динамо» — «Факел»;
2 февраля. «Динамо» — «КАМАЗ»;
5 февраля. «Динамо» — «Химки»;
11 февраля. «Динамо» — «Кайрат» (Казахстан);
16 февраля. «Динамо» — «Ахмат»;
19 февраля. «Динамо» — «Ротор».

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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