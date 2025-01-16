«Динамо» Махачкала опубликовало расписание контрольных матчей на сборах

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определены соперники и даты матчей махачкалинского «Динамо» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Календарь контрольных матчей:

18 января. «Динамо» — «Раднички» (Сербия);

24 января. «Динамо» — «Славия» (Болгария);

29 января. «Динамо» — «Факел»;

2 февраля. «Динамо» — «КАМАЗ»;

5 февраля. «Динамо» — «Химки»;

11 февраля. «Динамо» — «Кайрат» (Казахстан);

16 февраля. «Динамо» — «Ахмат»;

19 февраля. «Динамо» — «Ротор».

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).